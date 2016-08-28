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華盛頓相繼成立專注研究台灣的「新智庫」

2016-08-28  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在今（2016）年經歷第3次政黨輪替，有更多人認為，民主化的台灣應有與其地位相稱的重視。美國華盛頓在去年相繼成立了2個專注於台灣研究的智庫，分別為「台美關係研究中心」 （The Institute for Taiwan-American Studies, ITAS）和「全球台灣研究所」（Global Taiwan Institute, GTI）。

據《美國之音》指出，雖然華盛頓已經有多家智庫，例如布魯金斯學會、戰略與國際研究中心等都有關於台灣的研討會，不過，這些智庫並非完全以台灣為專屬研究，而是多半將台灣附屬於中國或其他亞洲項目的一部分。

有熟悉智庫成立背景的消息人士透露，繼ITAS後接著成立的GTI，關注的議題包括即將屆滿20週年的美國對台政策檢討、美台海洋議題合作、能源安全、網路安全等，此外，台灣與周邊國家的關係，例如台灣與緬甸的關係，也是值得分析研究的主題。

GTI在官網上的文章中指出，近來在華盛頓設立的新智庫還包括鮮為人知的「中美研究中心」（Institute for China-American Studies, ICAS），其執行主任洪農為中國南海研究院海洋法律與政策研究所所長。洪農在南中國海仲裁案的問題上曾經數度在華盛頓研討會上就中國官方立場發聲，不過美國《外交政策》（Foreign Policy）曾於網上發布一篇文章說，除了美國智庫界一些研究中國的少數專家外，幾乎沒有人知道這個「中美研究中心」。

GTI還提到，與中國智庫相比，美國智庫的最大不同在於其獨立性，儘管中國智庫看重他們與政府的緊密關係，但他們也因此而受到思想上的限制，無法對權力說出真相。

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  • 全球台灣研究所網頁截圖。（圖擷取自美國之音）

    全球台灣研究所網頁截圖。（圖擷取自美國之音）

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相關關鍵字： 中國 台灣 智庫 研究 第三次政黨輪替 華盛頓
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