朱諾號傳回有史以來最清楚的木星照。（圖擷自NASA）

2016-08-28 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）太空船朱諾號（Juno）今天將掠過木星雲層，太空船上的探測機器全部打開，將徹底研究這個太陽系最大的行星，也傳回有史以來最清楚的木星照片。

根據NASA所發布的消息，在七月初進入木星軌道的朱諾號已經在8月27日到達距離木星僅4200公里處，朱諾號將打開8組探測儀器和攝影機，代表科學任務啟動，希望能揭開木星大氣層下的奧秘，這是朱諾號首次接近木星，未來18個月預計還會略過木星35次；朱諾號也開始陸續回傳木星照片，NASA稱這些照片是有史以來最清楚的木星照片。

德州聖安東尼奧（San Antonio）西南研究院（Southwest Research Institute）朱諾號計畫主要研究人員波頓（Scott Bolton）表示：「就在我們發布消息的同時，也正收到太空船回傳的一些有趣的早期資料，所有資料下傳需耗時幾天，才能開始研究朱諾號所傳回的訊息」。

在將朱諾號探測木星之前，已有「伽利略號」（Galileo）在木星軌道運行探測了8年，從1995年進入木星的軌道，直到2003年墜毀於木星，朱諾號為首次繞木星兩極的探測器。