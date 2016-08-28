孕婦照超音波 胎兒輪廓像兔寶寶
2016-08-28 14:36
有名孕婦日前到醫院照超音波時，赫然發現自己腹中的胎兒外型竟然長得像隻小兔子。（圖擷取自Reddit）
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有名孕婦日前到醫院照超音波時，赫然發現自己腹中的胎兒輪廓竟然長得像隻小兔子，她將這張有趣的超音波照片傳上Reddit，引起網友們的熱烈討論。
綜合外媒報導，這名在Reddit上，用戶名為「NetteFraulein」的孕婦在標題寫下：「我今天第一次照超音波……原來我懷了一隻小兔子」，照片裡的胎兒輪廓像極了一隻豎起耳朵、趴在地上的小白兔。
這名準媽媽向媒體表示，這次產檢令她十分緊張，看到心跳率正常，她才鬆了口氣，才注意到超音波裡有隻「小白兔」，而巧的是孩子將在明年復活節前後出生，讓她感到十分有趣，她將照片傳上Reddit後，引起網友們熱烈討論，甚至還有網友開玩笑地問道：「妳老公知道妳和彼得兔有一腿嗎？」
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