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有錢就是任性！ 杜拜要把「熱帶雨林」搬進飯店

杜拜將興建全世界第一個熱帶雨林飯店，預計2018年完工。（圖擷自DailyMail）

2016-08-28  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕已經擁有世界第一高建築物、最大購物中心、多座人工島的杜拜，現在又有驚人之舉，這次宣布要將建造全世界首座「熱帶雨林」飯店，預計在2018年完工。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，杜拜宣布將興建全球首座「熱帶雨林」飯店，要把「熱帶雨林」原汁原味地重現在這個沙漠城市之中，這個全世界首座「熱帶雨林」的飯店名為「羅斯蒙特飯店公寓」（Rosemont Hotel & Residences），計劃將於2018年開始營運，飯店有47層樓高，除了把熱帶雨林搬進飯店，該飯店還有完整的人工沙灘、游泳池、遊樂區等設施。

這個飯店預計將花費2億3000萬英鎊（相當97億台幣），建造一個雙子塔建築，而「熱帶雨林」將坐落在雙子塔樓底部的空間內，雨林面積達7.5萬平方英尺，內部種滿各種熱帶雨林植物，將佔據飯店的5層樓，還會專屬空調適合這些植物生長的溫度及濕度環境。

除了把熱帶雨林外，該飯店還有完整的人工沙灘、游泳池、遊樂區等設施。（圖擷自DailyMail）

在高樓周邊打造無邊緣高空泳池。（圖擷自DailyMail）

整個飯店外觀是雙子建築。（圖擷自DailyMail）

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