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小棺材上的一封信 願女童幻化成璀燦星星

女童朱莉亞捨身救人的故事深深感動了許多人，昨日在葬禮上，有位消防隊員將一封信放在茱莉亞的白色小棺材上。（美聯社）

2016-08-28  13:46

〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部週三發生6.2強震，義大利昨日降下半旗為罹難者哀悼，而有位消防隊員特別寫了一封信給於地震中罹難的10歲女童茱莉亞．雷納多（Giulia Renaldo）。

據《BBC》報導，茱莉亞被搜救隊自瓦礫中救出時，已無生命跡象，然而在她身體下方的妹妹卻幾乎毫髮無傷，平安獲救，原來是茱莉亞在房子倒塌時，撲到妹妹身上，努力保護妹妹，這段捨身救人的故事深深感動了許多人，而昨日在葬禮上，有位消防隊員將一封信放在茱莉亞的白色小棺材上。

信中寫道：「妳好，小寶貝。那天我設法將妳拉出瓦礫堆中，請原諒我們來得太晚，雖然當時妳已停止呼吸，但我想讓妳知道，我們盡力了。當我回到拉奎拉的房子，我知道有個天使會在天上俯視著我，妳會是夜空中一顆璀璨的星星。再見茱莉亞，我愛妳，就算妳從來沒有機會認識我。」而紙條的最後，署名安德烈（Andrea）的消防隊員畫上了一顆愛心。

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  • 義大利中部週三發生6.2強震，昨日義大利降下半旗，並為罹難者哀悼。（美聯社）

    義大利中部週三發生6.2強震，昨日義大利降下半旗，並為罹難者哀悼。（美聯社）

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