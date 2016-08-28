中國冰箱疑傳爆炸 小兄妹慘死現場

2016-08-28 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建傳出疑似冰箱爆炸的意外，讓在房間睡覺的8歲男童和6歲妹妹不幸喪命。事發地點的冰箱上半層呈現燒毀狀況，頂部還被炸飛，電線也燒掉了，但當地警方和消防局仍要進一步調查事故原因。

據《東南早報》報導，本月21日下午5時許，由於正值週末假日，所以小兄妹都待在房間裡休息，奶奶看孫子們睡得正酣便到屋外的田裡幹活，回家時卻聞到濃濃的燒焦味，才發現孫兒們睡覺的房間傳出陣陣黑煙。

奶奶心裡一急，連忙衝到屋內把小兄妹抱出，但兩人都已死亡。奶奶透露男童與女童的臉部中間到胸腹有一條直線燒傷痕跡，像被開水燙過一樣起了水泡。

事後家人查看屋內擺設時，看到孩童的背包與腳踏車，一想到兩人再也用不到了，不禁一陣心酸。他們還發現房間裡的冰箱有疑似爆炸痕跡，但也有人認為是電線走火，詳細原因還有待當局調查。