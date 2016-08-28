2歲兒落水 母親拚死將他挺上水面

33歲的羅素（Chelsey Russell）為拯救落水的小兒子，跳入水中將他抬出水面呼吸，自己卻不幸溺水身亡。（圖擷自《每日郵報》）

2016-08-28 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國度假勝地鮑威爾湖（Lake Powell）近日傳出一起閃耀著人性光輝的意外事故，一位母親和家人到當地泛舟，她年僅2歲的小兒子卻突然墜入湖中，這位母親想也沒想就跳入水中，奮力地將小孩抬出水面讓他得以呼吸，最後自己卻不幸溺死。

據《每日郵報》報導，33歲的羅素（Chelsey Russell）原本與家人開開心心地欣賞湖面風光，當她發現自己小孩意外落水後，立刻跳進湖裡游到他身旁。羅素的親人連忙將遊艇轉向，以協助羅素和她的孩子。

雖然整起事故沒有持續太長的時間，但當遊艇開到兩人身邊時，羅素已經沒有了呼吸心跳。家人這時才赫然發現，這位偉大的母親將兒子放在自己的胸口上，努力的讓年僅2歲的幼童浮出水面呼吸，自己卻得浸到水面下。

遊艇上的人連忙在船上為羅素做心肺復甦，並且迅速到達岸邊求援，但羅素依舊急救無效身亡。小男孩則被醫療直升機送往醫院，經檢查並無大礙，目前已經出院回到家人的身邊。