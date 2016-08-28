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婦女禁入孟買清真寺 法院裁定歧視違憲

2016-08-28  12:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度法院日前表示，禁止婦女進入清真寺的規令歧視婦女而違反憲法，裁定婦女可進入位於孟買海岸的哈吉阿里清真寺（Haji Ali Dargah），然而裁決結果引起哈吉阿里清真寺不服，決議上訴。

綜合媒體報導，哈吉阿里清真寺為聖人哈吉·阿里的埋葬之處，過去男女必須分開排隊入內，婦女只得進入密室並有時間限制，而2012年清真寺的管理人員表示讓女性進到清真寺中擺放聖人棺木的主殿是一種罪刑，自那時起，婦女被禁止進入哈吉阿里清真寺。

女權團體為此向法院提起訴願，希望婦女可以再度進入清真寺，經過多年努力，孟買高等法院日前宣布，哈吉阿里清真寺的禁令因不平等及性別歧視等原因，違反憲法，故法院裁定廢除這項禁令，並要求省政府於6週的時間內，執行這項裁定，然而哈吉阿里清真寺對此裁決不服，決定繼續上訴。

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  • 印度法院日前表示禁止婦女進入清真寺的規令歧視婦女而違反憲法，裁定婦女可進入位於孟買海岸的哈吉阿里清真寺（Haji Ali Dargah）。（法新社）

    印度法院日前表示禁止婦女進入清真寺的規令歧視婦女而違反憲法，裁定婦女可進入位於孟買海岸的哈吉阿里清真寺（Haji Ali Dargah）。（法新社）

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