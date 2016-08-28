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身高差太多！ 柯基玩水都浸濕了 哈士奇只泡到腳踝

柯基跳進水中身體都濕了，哈士奇卻只能泡到腳踝。（圖擷自Instagram）

2016-08-28  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕柯基因為腳短的特色常常鬧出許多笑料，最有南韓有位網友就趁著天氣炎熱，讓家裡的3隻柯基犬和1隻哈士奇到水池消暑，沒想到柯基跳進水中身體都濕了，哈士奇卻只能泡到腳踝，讓其他網友看了紛紛笑翻。

這位韓國網友在Instagram分享了一段影片，只見柯基犬對於能到水池玩都相當興奮，迫不及待地就跳進去泡澡，哈士奇在一旁原本有些意興闌珊，但看到同伴那麼開心，也嘗試地躍入水池，結果只有牠的腳踝以下沾到水，讓哈士奇顯得相當無奈。

有南韓網友看到後笑說，柯基的腳未免也太短了，連水池裡充當梯子的木箱都差點爬不上去；也有人直呼這場泳池趴超可愛，但看來哈士奇是玩不到了。

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