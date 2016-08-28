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男子喝咖啡 螺絲起子從天而降插進頭部

2016-08-28  11:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東一名17歲少年日前在一間咖啡店的露天座椅上喝咖啡，突然一把「螺絲起子」從天而降，直接插在男子頭部，隨即送醫急救，幸無生命危險。

《騰訊》報導指出，事發附近一棟大廈的11樓，當天有工人在安裝冷氣，工人在高空工作時，不慎弄掉螺絲起子，因此才會剛好插進男子的頭部，而少年頭部當下沒有流血，人是清醒，還可以走動。

當地醫生表示，螺絲起子只插進頭部顱骨外面 ，沒有穿透顱骨，因此對腦部沒有什麼損傷，預計7天後就可出院。

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  • 中國廣東一名17歲少年日前在一間咖啡店的露天座椅上喝咖啡，突然一把「螺絲起子」從天而降，直接插在男子頭部。（圖片取自騰訊視頻）

    中國廣東一名17歲少年日前在一間咖啡店的露天座椅上喝咖啡，突然一把「螺絲起子」從天而降，直接插在男子頭部。（圖片取自騰訊視頻）

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