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經濟崩盤、謀殺案暴增... 委國「紙棺材」興起

企業家布蘭卡德（站立者）及安古洛（躺棺者），把在歐美已盛行多年的紙棺，引入委內瑞拉。（路透）

2016-08-28  10:58

〔即時新聞／綜合報導〕產油大國委內瑞拉近年受國際油價崩盤影響，經濟深陷危機，搶劫和食物短缺已經司空見慣，治安也很差，是全球謀殺比率最高的國家之一，而大批死者出現使得棺材供不應求，促使了「紙棺材」的出現。

綜合外媒報導，委內瑞拉由於經濟崩盤，造成治安不穩，光是去年就有1萬多人死於暴力事件，導致棺材供不應求，價格也水漲船高，現在在委國木棺要價28萬玻利瓦（約台幣88萬元），相當於一年工資，2名企業家布蘭卡德（Alejandro Blanchard）及安古洛（Elio Angulo）兩人靈機一動，把在歐美已盛行多年的紙棺，引入委內瑞拉，推出了名為「biocofre」的紙皮棺材。

他們聲稱，只需砍伐一棵樹，便可製造100副紙棺材，而且價格僅是木棺的4分之1，有70％原料是再生材料的紙棺材能承受高達230公斤的重量，且組裝方便迅速，只需10分鐘，紙板棺材火化也只需一半的燃料。

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