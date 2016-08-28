G20安檢超擾民 開幕日杭州不准用火

隨著G20峰會開幕日的到來，杭州的安檢力道越來越大，嚴重影響當地居民日常生活。（法新社）

2016-08-28 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會即將在杭州舉辦，中國政府為了確保安全無虞，在杭州採取諸多防範舉措，擾民措施一個接一個，嚴重影響了當地市民的正常生活。

綜合媒體報導，G20峰會即將在九月初在杭州舉行，中國政府為了迎接G20峰會，推出各項擾民措施，現在最新規定是9月4日G20峰會開幕當日，西湖風景區附近一個小區的居民禁用明火煮食，公安將會把食物送給居民，但要求必須登記住址、姓名和身份證號；除此之外，杭州市區的許多餐廳、浴場、網咖、日租套房等，都被勒令暫時歇業，周邊工程全部停工，學校開學日往後延遲。

外地車輛不準進入杭州城，本地居民則要經過層層安檢才有辦法回家，另外為了避免出現抗議中國政府的場面出現，許多反政府人士已經陸續被強制旅遊、失蹤或軟禁了，許多民主人士也要簽署切結書，承諾不去杭州。

而杭州居民則被嚴重影響到正常生活，他們在城內活動必須經過一道道安檢，甚至要求脫衣安檢，連女生紮頭都要被安檢人員捏一捏檢查，民眾隨身帶的液體與粉末也成安檢重點，在安檢時必須本人喝一口，沒問題才放行，許多網友紛紛上網吐槽：「帶有一瓶裝水，我從開始走，每隔十米安檢喝一口，而走完百米之後，尿急觀望，發現廁所在開始走的那一端」。