龍貓巴士現身？ 他為喵星人拍照 卻出現神奇生物
2016-08-28 10:10
日本網友用全景攝影時貓一直亂跑，把可愛貓咪拍成長型的龍貓公車。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕宮崎駿知名動畫電影《龍貓》中，有一種名為「龍貓公車」的特殊交通工具，外表像長型的貓咪還有12隻腳。不過有日本網友在真實世界竟然拍到類似的生物，原來是用全景攝影時貓一直亂跑，才會出現這種有趣現象。
這位日本網友指出，他是在類似沙漠的地方使用iPhone為貓拍照，突發奇想地想試試看全景攝影的效果，結果貓咪到處趴趴走他的手也跟著移動，相片中就出現身體長、多隻腳的詭異怪貓。
這組照片引來許多網友熱烈留言，有人驚呼「這真的是龍貓巴士欸」，許多人則覺得「有趣」、「好好笑」、「怪物出來了」，還有人認為這簡直就是新品種的毛毛蟲，可以叫做「貓貓蟲」。
貓咪到處趴趴走網友的手也跟著移動，相片中就出現身體長、多隻腳的詭異怪貓。（圖擷自推特）
有日本網友驚呼「這真的是龍貓巴士欸」。（圖擷自推特）
還有人認為這簡直可以叫做「貓貓蟲」。（圖擷自推特）
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