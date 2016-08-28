上海驚現百名水手服少女 通通被城管帶走

上海街頭昨日驚現百名水手服少女。（圖擷自微博）

2016-08-28 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友在微博爆料，昨日在上海知名景點陸家嘴天橋和田子坊附近街頭，許多穿著制服的女孩成群結隊地要「佔領」該處，熟料在路上就被城管們攔截，通通都被帶走。

在照片中可以看到，少女們在還沒被抓走前，整齊地列隊一路前進，發現鏡頭對著自己還會擺出POSE，只是走到一半，多位穿著迷彩服和反光背心的城管出現，將她們帶離現場。

其他中國網友見到後也紛紛留言討論，有人表示，這是為了一項遊戲做宣傳；還有人直呼被帶走不意外，因為G20峰會就迫在眉睫，政府哪能容許一群人在路上亂走；某位網友則一針見血地指出，「獨裁國家最怕遊行，哪怕是合法備案的」。