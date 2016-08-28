加拿大2嬰兒出生遭醫院調包 41年後才認親...

2016-08-28 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕兩名41歲的加拿大原住民男子，從小就是朋友，卻也常被人懷疑跟父母長得不太像，兩人在當地時間26日證實，他們在出生時被醫院調包。

《CBC NEWS》報導，史萬森（Leon Swanson）和泰特（David Tait Jr）兩人皆為41歲，他們也互相認識，並居住在人口5000人的小鎮，該鎮上的居民大多來自克里原住民社區（Cree Nation）。

去年11月發生一起醫院調包嬰兒案例，兩名男子懷疑在當地一間醫院出生時被調包，經DNA檢測後才證實此事。史萬森和泰特兩人獲悉這個案例後，決定進行檢驗，因為他們的長相常被認為跟對方父母很相似。

透過DNA顯示，史萬森和泰特才發現對方的父母才是親生父母。泰特對此表示，「我要答案！我要真相！」他淚流滿面的說：「難以言喻，40年了....只有煩惱、疑惑和憤怒。」

曼尼托巴省前官員、當地原住民政治人物羅賓遜（Eric Robinson）說，「這裡發生了生涯被偷走一事，這麼說不誇張。」他說，政府虧欠這些人，發生在他們身上的事情等於是犯罪。