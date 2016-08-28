| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
 首頁 > 國際

北韓駐俄貿易官員叛逃 目前行蹤不明

北韓一名駐俄羅斯海參崴的高級貿易官員，於上月攜家帶眷叛逃尋求政治庇護，目前該名官員的現況與逃亡路線仍未明朗。（法新社）

2016-08-28  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前北韓駐英國公使太勇浩逃往南韓，消息震撼國際。有外媒報導指出，近來又傳出北韓一名駐俄羅斯海參崴的高級貿易官員，於上月攜家帶眷叛逃尋求政治庇護，目前該名官員的現況與逃亡路線仍未明朗。

綜合外媒報導，該名北韓貿易部駐俄羅斯的外交官員，平日負責處理北韓和俄羅斯的貿易，及選購國家需要物資等重要事務，職位相當高，但卻傳出他竟在上個月攜家帶眷逃亡，南韓情報機構則拒絕評論他是否已逃到南韓。

另外，北韓駐俄三等秘書金哲星也在7月從俄羅斯聖彼得堡逃往南韓，北韓近日已派遣一支100人的調查團到海參崴調查，並整頓北韓貿易部，南韓駐海參崴總領事館則拒絕評論。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 北韓 叛逃 外交官 海參崴 脫北
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：北韓駐俄貿易官員叛逃 目前行蹤不明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.