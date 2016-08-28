北韓駐俄貿易官員叛逃 目前行蹤不明

北韓一名駐俄羅斯海參崴的高級貿易官員，於上月攜家帶眷叛逃尋求政治庇護，目前該名官員的現況與逃亡路線仍未明朗。（法新社）

2016-08-28 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前北韓駐英國公使太勇浩逃往南韓，消息震撼國際。有外媒報導指出，近來又傳出北韓一名駐俄羅斯海參崴的高級貿易官員，於上月攜家帶眷叛逃尋求政治庇護，目前該名官員的現況與逃亡路線仍未明朗。

綜合外媒報導，該名北韓貿易部駐俄羅斯的外交官員，平日負責處理北韓和俄羅斯的貿易，及選購國家需要物資等重要事務，職位相當高，但卻傳出他竟在上個月攜家帶眷逃亡，南韓情報機構則拒絕評論他是否已逃到南韓。

另外，北韓駐俄三等秘書金哲星也在7月從俄羅斯聖彼得堡逃往南韓，北韓近日已派遣一支100人的調查團到海參崴調查，並整頓北韓貿易部，南韓駐海參崴總領事館則拒絕評論。