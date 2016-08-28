詭異畫面！日本事故車「裂成兩半」原因是...

日本奇特滅頂事故車讓網友熱議。（圖片取自推特）

2016-08-28 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕獅子山颱風直撲日本，讓日本多地下起大雨，許多地方紛紛傳出淹水的消息，有網友發現竟有車子「從中滅頂」，該畫面一出引起許多日本網友討論。

日本岡山縣受到大雨影響，多處路段的河川、水渠的水湧出路面，有網友發現，這輛汽車疑似以為是平整的道路，開過去直接翻車，「從中滅頂」。

有網友看到畫面後，以為是車子分裂一半，另有網友則說，「這引擎應該毀了...」。