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詭異畫面！日本事故車「裂成兩半」原因是...

日本奇特滅頂事故車讓網友熱議。（圖片取自推特）

2016-08-28  08:28

〔即時新聞／綜合報導〕獅子山颱風直撲日本，讓日本多地下起大雨，許多地方紛紛傳出淹水的消息，有網友發現竟有車子「從中滅頂」，該畫面一出引起許多日本網友討論。

日本岡山縣受到大雨影響，多處路段的河川、水渠的水湧出路面，有網友發現，這輛汽車疑似以為是平整的道路，開過去直接翻車，「從中滅頂」。

有網友看到畫面後，以為是車子分裂一半，另有網友則說，「這引擎應該毀了...」。

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  • 有網友指出，這條道路的中間為水渠。（圖片取自Google 地圖）

    有網友指出，這條道路的中間為水渠。（圖片取自Google 地圖）

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