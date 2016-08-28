土耳其東南部機場 遭4發火箭砲攻擊

2016-08-28 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其近期不平靜，東南部城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）一個機場遭4發火箭炮攻擊，土耳其多安通訊社（Dogan）指這疑似為是庫德族的攻擊。

《路透》報導，這起襲擊事件發生在當地時間27日下午5點之前，該機場貴賓休息室外的一個警察檢查站，遭4發火箭砲攻擊，而火箭砲射到附近一片荒地，目前沒有人員傷亡，而機場航班也沒有中斷。

土耳其長期和庫德族工人黨（PKK）在土耳其東南部爆發多次武裝衝突，至今超過4萬人在衝突中被犧牲。