造價27億美元 蜜雪兒贊助攻擊潛艦交艦

2016-08-28 05:52

〔中央社〕美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬贊助的1艘核子動力攻擊潛艦今天移交給美國海軍，將以她的故鄉伊利諾州命名為伊利諾號（USS Illinois）。

美聯社報導，總部設在康乃狄克州（ Connecticut）格羅頓（Groton）的通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat, GDEB）耗費將近5年半建造後，於今天把潛艦移交給美國海軍。

這艘潛艦將成為伊利諾號（代號SSN 786），並於10月29日在格羅頓舉行服役典禮後展開正式服役。

芝加哥出生的第一夫人蜜雪兒已獲邀出席服役典禮。這艘造價27億美元的潛艦是美國第13艘維吉尼亞級（Virginia class）核子動力攻擊潛艦。