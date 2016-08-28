西南航空班機發動機故障 安全轉降

2016-08-28 04:36

〔中央社〕西南航空公司表示，1架從紐奧良（New Orleans）飛往佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的西南航空班機，因其中一具發動機故障，轉降彭薩科拉（Pensacola）。

西南航空（Southwest Airlines）發言人邁因茨（Chris Mainz）表示，那架班機於27日上午約9時40分降落在佛州彭薩科拉。

邁因茨又說，機上99名乘客和5名機組員無人受傷，西南航空正設法把乘客接往奧蘭多。

西南航空已通知美國國家運輸安全委員會（NTSB），將於獲准後檢查受損情況並與NTSB協同判定故障原因。