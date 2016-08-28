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希拉蕊首度聽取國安簡報

2016-08-28  03:12

〔中央社〕民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓今天首度聽取國安簡報，由情報官員概述美國在全球各地面臨的主要威脅，這是保留給主要問鼎白宮者的特權，讓他們為未來肩負重任預做準備。

希拉蕊（Hillary Clinton）的車隊於早上約9時（格林威治時間13時）駛抵紐約州白原市（White Plains）的聯邦調查局（FBI）辦公室，希拉蕊在無幕僚陪同下，單獨聽取90分鐘簡報。

這項國安簡報由美國國家情報總監籌辦，而非FBI，選擇使用FBI的辦公室，是基於FBI擁有保安會議室。

希拉蕊的幕僚告訴記者，希拉蕊會晤一些國家情報總監辦公室官員，單獨聽取國安簡報約1個半小時。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）已於8月17日在紐約聽取類似簡報，當時川普由兩位主要顧問陪同聽取簡報，分別是退役中將佛林（Michael Flynn）和新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）。

為總統候選人進行國安簡報的傳統，始於1952年杜魯門（Harry Truman）總統任內。國安簡報概述情報機構對美國所面臨威脅的評估，不會洩露相關行動或消息來源等機密。

民主黨一直對川普接觸這類敏感資訊表達不安，總統歐巴馬本身曾於本月稍早前發表幾乎毫無遮掩的警告。

歐巴馬說：「倘若他們想要成為總統，他們的舉措就該開始像個總統。」歐巴馬顯然指的是難以捉摸的紐約億萬富豪川普。

歐巴馬又說：「那意味能聽取這類簡報，而不會到處散播。」

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