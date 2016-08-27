14年殘殺11女 中國甘肅「開膛手」落網

2016-08-27 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省白銀市1988年起發生連續強姦殺人案，多年來案情始終沒有進展，直到今年警方運用新鑑定技術，在昨（26）日逮捕52歲高姓嫌犯，他坦承犯下在白銀、包頭犯下11起女性殘殺案件。

綜合中國媒體報導，1988年5月26日，1名年輕女工在家中被性侵虐殺，甚至被割下性器官，至2002年為止更有多名女性遭類似手法殺害，年紀最小的受害者只有8歲，一度引起白銀市人心惶惶，女性不敢獨自行動。警方雖採集了指紋、精液等線索，推定是同一人所為，卻遲遲無法找到嫌犯，案件被歸為「編號805案」懸宕多年。

直到今年中國公安部翻查檔案，用最新鑑定技術分析犯人的生物物證，取得重大進展，在昨（26）日到白銀市一所工業學校的小賣部逮捕52歲的高姓嫌犯，經審訊後高嫌坦承犯下11起案件，包括白銀市9起及包頭市2起。

警方後續將調查嫌犯的犯案動機等相關訊息，案件仍在進一步偵辦當中。