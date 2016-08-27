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手遊讓玩家玩整形 澳洲兒福團體疾呼快下架

2016-08-27  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕隨著智慧型手機的普遍，這年頭幾乎什麼樣的手機遊戲都有。最近外國的一些手機遊戲就引來議論，因為這些遊戲讓玩家可以幫遊戲人物整形，有專家認為這樣會為小孩帶來錯誤觀念。

據《每日郵報》報導，在手機遊戲「美人魚整形手術」（Mermaid's Plastic Surgery）中，玩家可以幫美人魚進行各式各樣的整形手術，從隆鼻、割雙眼皮到整嘴唇都行。網路上還有其他類似的整型手機遊戲，讓小孩可以藉由整形，將手機角色變漂亮。其中一款整型遊戲的說明還寫到，「每個小女孩都渴望有完美的臉蛋和身材，如果你無法透過化妝變美，快來加入整型遊戲的行列！」

反對整形的澳洲兒福團體「Butterfly Foundation」最近就要求蘋果商店將這類遊戲下架，他們批評這些遊戲是在扭曲遊玩兒童的價值觀，並暗中將整形手術的理念推銷給兒童。

許多網友也對這些整形手機遊戲相當不滿，有網友直言，「這樣的遊戲將整形觀念推銷給兒童，真的令人感到噁心！」、「這樣的遊戲真是病態！」也有網友幽默留言，「這樣的遊戲一定是受卡戴珊家族（the Kardashians）所啟發。」

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  • 很多現代人為了追求美麗外表，透過整形手術來改變自己。（圖擷取自《每日郵報》）

    很多現代人為了追求美麗外表，透過整形手術來改變自己。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 手機遊戲「美人魚整形手術」中，玩家可以幫美人魚進行各式各樣的整形手術。（圖擷取自《每日郵報》）

    手機遊戲「美人魚整形手術」中，玩家可以幫美人魚進行各式各樣的整形手術。（圖擷取自《每日郵報》）

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