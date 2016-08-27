通勤14分嫌太久 阿伯自製飛機上下班

哈德拉瓦的通勤時間約14分鐘，令他相當不滿，於是花費2年的時間，自製一架輕型飛機。（圖擷取自《每日郵報》）

2016-08-27 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕最狂通勤族，捷克一名鎖匠的通勤時間約14分鐘，令他相當不滿，於是花費2年的時間，自製一架輕型飛機，現在的通勤時間僅需要7分鐘。

根據《每日郵報》報導，現年45歲的捷克鎖匠哈德拉瓦（Frantisek Hadrava）住在茲迪科夫市（Zdikov），距離上班的地點約15公里，過去駕車通勤需要14分鐘左右，但哈德拉瓦覺得14分鐘太久，於是花費2年的時間，自製一架開放式駕駛艙的輕型飛機，現在的通勤時間約7分鐘。

報導指出，哈德拉瓦以美國輕型飛機Mini-Max為樣本，耗資3700歐元（約台幣13萬3940元），自製名為「Vampira」的飛機，材質幾乎都是木材，時速為91英里（約146公里）。

哈德拉瓦表示，他過去需要花12至14分鐘通勤，現在坐飛機通勤僅需要7分鐘左右，若直飛時間更快，只需要4到5分鐘，但直線會打擾到居民，所以特地繞道，不過哈德拉瓦指出，只有在天氣狀況良好，才能駕駛飛機上下班。

哈德拉瓦上班時，將飛機停在路邊。（圖擷取自《每日郵報》）