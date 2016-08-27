超狂蝙蝠俠迷 Cos蝙蝠裝名列金氏世界紀錄
2016-08-27 21:45
查克里因為實在太迷DC英雄蝙蝠俠，於是自己打造了一整套的蝙蝠裝，這套蝙蝠裝應有盡有，完美重現電影及漫畫中的各種配備。（圖擷自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭一名電影道具師查克里（Julian Checkley），因為實在太迷DC英雄蝙蝠俠，於是自己打造了一整套的蝙蝠裝，這套蝙蝠裝應有盡有，完美重現電影及漫畫中的各種配備，有如超級英雄走入現實，更直接讓這套蝙蝠裝登上金氏世界紀錄，成為世界上功能最強的Cosplay服裝。
金氏世界紀錄報導指出，這套蝙蝠裝有23件小配件，每一件都十足擬真，最經典的包括鉤爪槍、磁吸式藍芽追蹤器、蝙蝠標、煙霧彈等等，每一項都不是只做外觀而已，都是真的可以實用！
查克里表示，這套服裝是參照電玩「蝙蝠俠：阿卡漢始源」（Batman:Arkham Origins）中的蝙蝠俠所製造，大部分的外型都是應用3D列印技術製照出來的，一開始他只是想做出陽春的蝙蝠裝就好，想不到後來忍不住越加越多，最後居然成為現在的模樣了！
查克里也在影片中示範了這套服裝的功能，例如煙霧彈就是丟下去後真的有乾冰煙霧跑出，磁吸式藍芽追蹤器往車上一丟，真的馬上貼住，甚至右手還能噴出短暫的小火花，各種功能應有盡有，令人讚嘆。
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