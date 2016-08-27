南韓照明設備惹怒北韓 揚言射毀

2016-08-27 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國和南韓的年度聯合軍事演習22日登場，為期2週至9月2日止，其中一項目在非軍事區架設照明設備，不過此舉引發北韓不滿，稱這讓朝鮮半島處於瀕臨戰爭的邊緣，並揚言要開槍射壞照明設備。

根據《ABC News》報導，美國和南韓配合軍事演習，在非軍事區架設照明設備，引發北韓不滿，北韓人民軍今日在一份聲明指出，南韓士兵的行動已經嚴重威脅到北韓軍隊的安全，並打擾他們平時的監控活動，此舉提高北韓士兵的憤怒，讓朝鮮半島面臨瀕臨戰爭的邊緣，揚言將射毀充滿「挑釁」的照明設備。

報導指出，針對北韓的聲明，南韓國防部目前尚未做出回應。