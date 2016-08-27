雙胞胎都需肝臟、父親卻只能捐一個 他的出現化解危機...

2016-08-27 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕人生中常有非常難以選擇、卻必須做出的決定。加拿大一位父親在發現兩個雙胞胎都需要肝臟捐贈，自己卻只能捐一個肝後陷入困境。不過就在此時，一位陌生青年出現，將自己的肝臟捐出，才讓雙胞胎兩人都能脫困。

綜合外媒報導，加拿大一對夫妻過去領養了一對有越南血統的雙胞胎女孩，雙胞胎在18個月大時，共同罹患了一種罕見疾病，兩人的內臟都因此受傷，急需肝臟進行換肝手術。不過夫妻中只有父親的肝臟和雙胞胎匹配，而父親只能捐出一個肝。在家庭陷入絕望時，醫院卻獲得了一位由陌生人所捐贈的肝臟，讓雙胞胎都能度過難關。

在換肝手術順利完成後，當初捐贈肝臟的陌生人身分終於曝光，他是21歲的加拿大京士頓軍校（Royal Military College in Kingston）學生克里斯（Kris Chung）。雙胞胎的父母在得知恩人的身分後相當感激，克里斯和雙胞胎一家也變成另類的家人，經常到雙胞胎家中拜訪她們。

克里斯表示，在到醫院捐肝前，他並沒有告訴他的父母，因為他覺得父母會阻止他。不過他知道自己是在做好事，所以才仍然選擇捐肝，而最後也手術最後也相當成功。而現在正在就讀軍校的克里斯更表示，未來他還想要透過他的生命，繼續幫助更多人。