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義大利強震至少281死 忠犬靜靜守靈柩

義大利強震後，至少造成281人死亡，不少死者的靈柩暫放在體育館內，一隻忠犬則靜靜的守在棺木旁。（圖擷取自《鏡報》）

2016-08-27  19:22

〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部城市佩魯賈（Perugia）一帶於當地時間24日凌晨3時30分發生芮氏規模6.2的強震，之後又陸續發生數起規模強大的餘震，至少造成281人死亡，不少死者的靈柩暫放在體育館內，一隻忠犬則靜靜的守在棺木旁。

根據《鏡報》報導，義大利中部城市佩魯賈大震後，山城阿庫莫利（Accumoli）幾乎全毀，其中34名死者的靈柩暫放在阿斯科利皮切諾省（Ascoli Piceno）的體育館內，一隻金色毛髮的可卡犬則靜靜的守在主人棺木旁，場面令人鼻酸。

報導指出，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今日出席集體葬禮，此外義大利政府宣布提供受災地區5000萬歐元的重建資金。

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  • 義大利強震後，至少釀281人死亡，部分死者棺木暫放在阿斯科利皮切諾省的體育館內。（法新社）

    義大利強震後，至少釀281人死亡，部分死者棺木暫放在阿斯科利皮切諾省的體育館內。（法新社）

  • 義大利總統馬達雷拉（右6）今日出席集體葬禮。（美聯社）

    義大利總統馬達雷拉（右6）今日出席集體葬禮。（美聯社）

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