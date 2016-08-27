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孟加拉咖啡館22死恐攻案 主嫌遭警方擊斃

2016-08-27  20:50

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉首都達卡外交使館區1間咖啡館「霍利工匠麵包」（Holey Artisan Bakery）在7月初發生恐怖攻擊，造成22人罹難，死者包含日本人、義大利人，震驚國際社會。孟加拉警方今日表示，恐攻主嫌已遭擊斃。

根據《BBC》報導，達卡咖啡館恐怖攻擊落幕後，孟加拉當局公布部分凶手的身分，指出他們皆為孟加拉本地人，隸屬於當地恐怖組織「孟加拉聖戰協會」（Jamayetul Mujahideen Bangladesh, JMB）。

孟加拉一位高級警員候賽因（Sanwar Hossain）表示，他們突襲恐怖份子藏匿的地點，將「孟加拉聖戰協會」的領袖曹德胡力（Tamim Chowdhury）擊斃。

報導指出，曹德胡力擁有加拿大及孟加拉籍，在2013年從加拿大返回孟加拉。

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  • 孟加拉警方突襲恐怖份子藏匿的地點，將「孟加拉聖戰協會」的領袖曹德胡力擊斃。（歐新社）

    孟加拉警方突襲恐怖份子藏匿的地點，將「孟加拉聖戰協會」的領袖曹德胡力擊斃。（歐新社）

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相關關鍵字： 主嫌 孟加拉 孟加拉聖戰協會 恐怖攻擊 達卡
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