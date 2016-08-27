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超狂！菲國大胃王1分鐘吞5漢堡 破世界紀錄

2016-08-27  19:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓美式餐廳業者今（27）日在馬尼拉世界貿易中心舉行「漢堡大胃王」比賽，菲律賓大胃王佛朗西斯科（Filipino Rix Francisco）成功於1分鐘吞下5個漢堡，刷新金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，菲律賓美式餐廳扎克漢堡（Zark's Burgers）今日舉辦「漢堡大胃王」比賽，限時1分鐘，看誰能吃下最多漢堡，最後由菲律賓大胃王佛朗西斯科奪冠；比賽中，只見佛朗西斯科一口接一口的，一邊將漢堡塞入口中咀嚼，一邊喝水吞下漢堡，吃完後還不忘張嘴讓裁判檢查，神情泰然自若，直到比賽結束時才開心的高舉雙手，發出勝利的怒吼。

佛朗西斯科今日以1分鐘內吞下5個漢堡的成績，成功打破加拿大柴溫斯基（Peter Czerwinski）於2013年7月10日所創下，1分鐘吃完4個漢堡的紀錄，創下新的金氏世界紀錄。網友並紛紛留言表示，「感謝佛朗西斯科為馬尼拉創造歷史」、「太狂了」。

相關影音請見︰（約04：04開始）

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  • 菲律賓大胃王佛朗西斯科（中）今日在馬尼拉世界貿易中心，成功於1分鐘吞下5個漢堡，刷新金氏世界紀錄。（圖擷取自@HISTORYasia臉書）

    菲律賓大胃王佛朗西斯科（中）今日在馬尼拉世界貿易中心，成功於1分鐘吞下5個漢堡，刷新金氏世界紀錄。（圖擷取自@HISTORYasia臉書）

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