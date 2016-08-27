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「我們不在意」加拿大性別友善廁所大受好評

想傳達的理念就是歡迎任何人使用掛上這個牌子的廁所。（路透）

2016-08-27  22:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣史上首位跨性別政務委員唐鳳，除了擺脫台灣對於性別的傳統框架外，也讓世人開始探討許多跨性別的議題。然而最近，美國與加拿大在跨性別者選擇廁所的規範上，就引發不少爭議。加拿大一年一度的「加拿大博覽會」（Canadian National Exhibition, CNE）上採用新標示牌「我們不在意」（We Don't Care），牌上用了一半男性、一半女性的結合圖示打造男女共用的性別友善廁所，為廁所平權發聲。

CNE總經理魯狄（Virginia Ludy）說，採用這款標牌的靈感源自於美加兩國近期掀起的跨性別廁所大戰，同時表示並不希望有這種爭論產生。認為廁所新標牌除了能避免讓顧客覺得不自在之外，也能更公平的對待「每個人」。

具性別包容性的新廁所標牌在CNE上廣受好評，魯狄也希望這樣的廁所除了出現在加拿大展覽會上，還能被推廣到更多地方去，落實性別多元的精神。

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  • 牌上用了一半男性、一半女性的結合圖示打造男女共用的性別友善廁所，為廁所平權發聲。（路透）

    牌上用了一半男性、一半女性的結合圖示打造男女共用的性別友善廁所，為廁所平權發聲。（路透）

  • 廁所牌子設計者，霍尼格（Peregrine Honig）。（擷自Peregrine Honig臉書帳號）

    廁所牌子設計者，霍尼格（Peregrine Honig）。（擷自Peregrine Honig臉書帳號）

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相關關鍵字： 加拿大 加拿大博覽會 廁所 性別多元 標示牌 跨性別
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