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去追夢吧！ 18歲少年獨駕飛機 54天環遊世界

澳洲一位18歲的少年靠著自架飛機，成功環遊世界一圈。（圖擷取自《每日郵報》）

2016-08-27  18:43

〔即時新聞／綜合報導〕環遊世界一直是許多人的夢想，然而不少人礙於經濟狀況與現實壓力，無法去實踐夢想。最近澳洲一位18歲的少年靠著自駕飛機，成功環遊世界一圈，成為史上最年輕獨自駕駛飛機，完成環遊世界的人。

綜合外媒報導指出，澳洲18歲少年史馬特（Lachlan Smart）駕駛的單引擎飛機之前在陽光海岸機場降落，這次的降落意味著史馬特長達54天、橫越4萬5000公里的環遊世界旅程的順利達成。他也以18歲的年齡擊敗19歲的古特米勒（Matt Guthmiller），成為現在全球獨自駕駛飛機完成環遊世界挑戰者中，最年輕的一位。

在這趟環遊世界的旅程中，史馬特在15個國家、24個地區進行停留。除此之外，他也順帶到英國拜訪親戚、從多佛爾白色懸崖（White Cliffs of Dover）上空飛越鳥瞰美景，並在法國的海灘派對狂歡。

在史馬特環遊世界的過程中，並非事事順利，他在印尼上空飛行時，空中的交通指示出了問題，如果照著指示飛行，飛機就會直接撞上山群。但史馬特過去有接受完整的飛行訓練，才避開了危險。

史馬特完成環遊世界旅程後除了對家人、朋友一路的支持表示感激外，也對在各國遇到的每個人都有極高的評價，因為在大家知道他的環遊世界旅程後，都對他非常友善。

雖然史馬特獨自駕駛飛機完成環遊世界壯舉，然而他未來卻不打算成為一名機師。他表示，「我會獨自環遊世界的唯一原因就是，我希望透過行動激勵其他人去完成他們心中的偉大目標。」

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  • 這趟旅程共花費54天、橫越4萬5000公里，他返航後，機場也噴灑水柱歡迎他的歸來。（圖擷取自《每日郵報》）

    這趟旅程共花費54天、橫越4萬5000公里，他返航後，機場也噴灑水柱歡迎他的歸來。（圖擷取自《每日郵報》）

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