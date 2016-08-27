攝影師環遊世界 捕捉各民族的美麗面孔

俄羅斯攝影師娜塔麗婭‧伊凡諾娃（Natalia Ivanova）走訪世界各地，用相機捕捉各個民族的美麗面孔，希望藉此讓大家看見文化多樣性的耀眼光芒。（圖擷取自Les Origines De La Beaute）

2016-08-27 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯33歲攝影師娜塔麗婭‧伊凡諾娃（Natalia Ivanova）走訪世界各地，用相機捕捉各個民族的美麗面孔，希望藉此讓大家看見文化多樣性的耀眼光芒，並明白美存在於每一個民族，而這些民族間的差異又是多麼偉大。

據《每日郵報》報導，娜塔麗婭自莫斯科大學畢業後，開始為她個人的非營利計畫「The Ethnic Origins of Beauty」環遊世界，收集各民族18到30歲女性的美麗面孔，她表示此計畫的目的是希望各民族無論人口多寡、官方身份為何，都能透過攝影的方式讓大家注意到，除了展現獨特的美，同時亦呈現跨文化間平等、尊重和保護的內涵。

如今娜塔麗婭已拍攝超過50個民族的女性，拍攝過程以與大學合作或使用社交媒體的方式找尋模特兒，並要求擔任模特兒的女性不僅要素顏拍照，還需錄製簡短的介紹影片，而娜塔麗婭挑選模特兒的標準也十分嚴格，她表示想拍攝的並不只是漂亮的臉孔，模特兒須具備良好的民族意識和個人魅力，並對自己的民族有一定的了解。

娜塔麗婭在大學修習政治學，認為政治地圖上許多民族都未被標示出來，只因為沒有獨立國家代表，這樣的忽略並不公平，她表示自己一直對現代世界的民族認同感到興趣，因為在俄羅斯就有超過90個不同的原住民文化，而這些民族都應享有平等、尊重和相同利益。

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