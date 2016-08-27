甘肅特技飛行驚傳墜機意外 飛行員罹難

在中國甘肅所舉辦的國際航空大會上，一架飛機在表演特技飛行時失控墜毀，飛行員不幸罹難。（圖擷自《新浪新聞》）

2016-08-27 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕今（27日）上午10時許，在中國甘肅所舉辦的國際航空大會上，驚傳墜機意外，一架飛機在表演特技飛行時失控墜毀，飛行員不幸罹難，事故原因正在調查中。

根據《澎湃新聞》報導，在甘肅張掖市所舉行的首屆「絲綢之路（張掖）國際通用航空大會」上，發生一起墜機意外，發生意外的特技團隊「美國飛行家表演隊」受邀於瀋陽飛行家航空文化傳媒有限公司，在大會上表演特技飛行，不料一架型號「XA42」的特技飛機在表演過程中失控墜毀，南非籍飛行員不幸身亡，地面觀眾沒有受到波及，整個失事過程被觀眾所拍攝下來。

主辦單位表示當天氣象條件符合飛行表演要求，機群也按照規定表演項目和程序，在規定空域範圍內的正常特技飛行，目前事故原因尚在調查中；據了解，這場航空大會從26日號開始為期三天，舉行特技飛行表演，包括單機、雙機、多機編隊飛行表演及熱氣球、動力傘、無人飛艇、模擬飛行互動駕駛等通航飛行表演。

而該架型號「XA42」的特技飛機為德國研發製造，專為特技飛行表演而生，被稱為當今世界上最先進、安全性最高的特技飛機。

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