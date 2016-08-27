上海擬撤路標羅馬拼音 外國人擔心會迷路

2016-08-27 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕上海是中國的中心城市之一，不僅商業進步，繁華的都市樣貌吸引許多遊客前往觀光，然而近來上海市政府卻考慮將部分路標的英文標示去除，讓許多外國人擔心自己會迷路。

根據《BBC》報導，上海市政府認為許多路標的英文標示都是直接將中文譯為羅馬拼音，如將「中山路」譯為「Zhongshan Lu」，對於外國人而言並無識別效果，因此考慮將羅馬拼音的部分自路標上移除，但旅遊區、商業區、國際性活動場所、交通樞紐及十字路口等地區仍會保留，此政策目前尚在調查市民意見。

據《中國日報》報導，許多外國人因此開始擔心日後會迷路，向媒體表示考取駕照並不需要會認中文字，對大部分外國人而言，閱讀中文字十分困難。當地居民也對此項政策抱有正反意見，同意者認為外國人應入境隨俗，學習認中文字，但也有人認為雖然許多外國人會拼音，但不見得會認中文字，甚至有人認為這是一種退步，讓上海不再是個國際化的都市。