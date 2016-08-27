慘！幫朋友撿手機 男子受困馬桶內1小時
2016-08-27 17:20
挪威一位20歲男子鑽入馬桶內想撿手機，結果被困在馬桶內1小時之久。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕手機掉進馬桶已經很慘，但為了搶救手機卡在馬桶內就更慘了！挪威近日就發生這樣的超級慘劇，一男子為幫朋友撿回掉進公廁馬桶中的手機，整個人困在馬桶內1小時之久，最後靠消防員破壞馬桶救他脫身。
根據《BBC》報導，這名男子為20歲的拉森（Cato Berntsen Larsen），他的一位朋友在公廁上廁所時，不小心把手機掉入馬桶內，由於馬桶底部是一個糞坑，約三個月才會清理一次。拉森認為，自己鑽進馬桶裡應可撈出手機，沒多想就決定為朋友挺身而出，豈料這決定帶給他「人生中最慘痛的經驗」。
拉森剛進入馬桶中就發現大事不妙，密閉空間讓他恐慌，排泄物的高度已深及他的大腿，還有很多不明生物在裡面爬來爬去，噁心臭味很快也薰得他吐了出來。拉森隨後也發現，雖然他身材纖細到可以鑽進馬桶，卻沒辦法再爬出來。
拉森在糞坑內受困了1小時之久，消防員獲報前來，剪開塑膠製的馬桶救拉森脫困。他身上多處瘀傷，還疑似被糞坑內的生物叮咬好幾次，除此外並無大礙，獲救後送醫治療。朋友的手機則繼續躺在糞坑裡面，拿不回來。
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