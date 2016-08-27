你並不孤單！警察殉職 同事列隊送他兒子上學

美國德州殉職員警謝林（Justin Scherlen）過去都會親自送孩子們到學校，他的同事決定不讓小孩感到孤單，紛紛站出來帶他們去上學。（圖擷自《ABC》）

2016-08-27 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州員警謝林（Justin Scherlen）在本月初值勤時因意外受傷而過世，身後留下妻子潔西卡（Jessica）和4個小孩。由於謝林過去每天都會親自送孩子們到學校，所以他的同事決定不讓小孩感到孤單，紛紛站出來帶他們去上學。

據《ABC》報導，約有20來位員警當天在小學外面列隊，護送失去父親的孩童進入學校。對4歲的傑克森（Jackson）來說這是相當特別的日子，畢竟那可是他第一天上學。員警們最後還抱了抱謝林的小孩們才依依不捨地離開。

警官史密斯（Daniel Smith）感性地表示，他願意付出一切只願謝林能回來陪他的小孩，而謝林妻子潔西卡則說，她相信在天上的丈夫看到同僚們的舉動，一定會感到十分高興，這讓她知道自已和家人都被警察這個大家族所關心著。