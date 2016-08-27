菲警察總長狠話狂出 杜特蒂驚：怎麼比我猛

菲國總統杜特蒂驚訝於警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）的狠話，笑稱怎麼會比自己還猛。（美聯社）

2016-08-27 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）昨日對大眾呼籲，毒品受害者可站出來親自殺死毒販，這段狠話讓上任以來雷厲風行掃除毒梟的菲國總統杜特蒂也嚇了一跳，驚呼德拉羅沙怎麼比自己還猛。

綜合外媒報導，杜特蒂昨天在民答那峨島（Mindanao）達沃市（Davao City）的一場慶祝活動上表示，他有聽到警察總長的那段發言，杜特蒂笑稱德拉羅沙根本就是依照自己的修辭和風格在講話，不過可以說是青出於藍更勝於藍，表現得更好一點。

杜特蒂隨後不僅強調他會大力支持德拉羅沙，還稱讚對方完全忠誠於菲律賓。菲國總統發言人阿貝拉（Ernesto Abella）則說，德拉羅沙並不是在煽動人民私下對毒犯動刑，而是充滿激情地呼籲民眾抵制毒梟。