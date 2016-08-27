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婦女穿著伯基尼惹議 她認為是個人選擇

2016-08-27  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕法國自八月起陸續有城鎮禁止婦女穿著伯基尼（burkini），引起爭議，而英國媒體顧問勞倫·布思（Lauren Booth）日前接受節目訪問時，對此表示婦女有權選擇自己要穿著什麼服飾。

據《每日郵報》報導，勞倫·布思為英國前首相夫人布萊爾的妹妹，2010年皈依伊斯蘭教，日前她戴著粉色頭巾上節目接受訪問，主持人問她為何不避諱穿著宗教服裝，並表示自己並非有意冒犯，只是個人認為穿著宗教服飾會造成人與人相處間的障礙。

勞倫表示她並沒有因為穿著宗教服飾而受到人際上的困擾，更表示穿著任何宗教服飾都是個人道德的選擇，而對於日前法國警察要求穿著伯基尼的婦女脫下頭巾一事，她表示羞辱穆斯林是件可怕的事，但她不擔心英國會發生同樣的事情，因為英國人並不會干涉別人的穿著。

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  • 英國媒體顧問勞倫·布思（Lauren Booth）日前戴著粉色頭巾上節目接受訪問，談論穿著宗教服飾的相關議題。（圖擷取自每日郵報）

    英國媒體顧問勞倫·布思（Lauren Booth）日前戴著粉色頭巾上節目接受訪問，談論穿著宗教服飾的相關議題。（圖擷取自每日郵報）

  • 法國自八月起陸續有城鎮禁止婦女穿著伯基尼（burkini），引起爭議，而勞倫·布思表示婦女有權選擇自己要穿著什麼服飾。（圖擷取自每日郵報）

    法國自八月起陸續有城鎮禁止婦女穿著伯基尼（burkini），引起爭議，而勞倫·布思表示婦女有權選擇自己要穿著什麼服飾。（圖擷取自每日郵報）

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