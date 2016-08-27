性愛機械人 專家：10年內能取代性產業

專家認為，隨著人工智慧發展，或許在10年內將會取代性產業。（圖擷自DailyMail）

2016-08-27 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧的發展一日千里，近日就有專家指出，或許很快就會出現設計完美的性愛機械人，這些性愛機器人將會大舉入侵英國色情行業，這些機器人有許多優點，將會取代人類。

根據《每日郵報》（DailyMail）報導，研究人工智慧及機械擬人化的大學教授丹納赫（John Danaher）指出，與人類比起來，性愛機器人有許多優勢，比如說可以配合客人的各種要求、降低性病傳染風險、性產業合法化，更可以杜絕性奴及人口販賣問題，另外在機器人的反應也會更加「真誠」，因為它們不會跟人類一樣假裝有感覺。

專家認為，隨著人工智慧發展，或許在10年內那些性產業蓬勃發展的地方，如荷蘭、泰國，性愛機器人的服務就會變得普及。