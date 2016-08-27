瀕危動物走私猖獗 印尼警查獲657隻冷凍穿山甲

印尼警方近日在一民宅查獲657隻冷凍穿山甲。（法新社）

2016-08-27 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕瀕危動物悲歌！印尼警方26日宣布，近日在東爪哇省一戶民宅查獲657隻穿山甲，死亡多時的穿山甲被一隻隻分別包在塑膠膜內，藏在5個大型冰櫃中。

警方表示，當地一名55歲男子家中有許多大型冰櫃，附近居民見狀起疑報警，警方搜查後發現大批冷凍穿山甲。屋主堅稱這些穿山甲並非他所有，而是受友人託保管。警方已將其逮捕，並追查共犯中。若法院認定該名屋主「非法交易瀕危動物」罪名成立，最高將判處5年有期徒刑和印尼盾1億元（約新台幣24萬元）罰款。

穿山甲是全球僅存的鱗甲類哺乳動物，受到驚嚇時會縮成球狀，由於據稱食用後、有通經活血等作用，遭大量獵捕，全部8個物種均面臨絕種威脅，1995年被列入瀕危野生動植物國際貿易公約（CITES）附錄二，國際法全面禁止買賣，但走私現象仍猖獗，仍有大量穿山甲遭盜獵販賣到中國和東南亞地區。