義大利降半旗 哀悼地震罹難者
2016-08-27 12:45
〔即時新聞／綜合報導〕今日義大利降下半旗，舉國上下為地震罹難者哀悼，目前許多屍體已被送至臨時的停屍間存放，據官方表示已確定181名死者身分，而約40名罹難者將在今日舉行國葬。
據《BBC》報導，官方公佈的死亡人數為278人，目前至少有388人在醫院接受治療，超過2000人無家可歸，餘震及橋梁倒塌造成搜救困難，而自週三晚上起便沒再發現倖存者，雖然政府當局表示將繼續搜索，直到確認沒有人下落不明，但目前部分災區的搜救行動已取消。
義大利政府宣布提供受災地區5000萬歐元的重建資金，並停止向受災居民收取稅金，面對民眾不斷批評政府未能改善建築物的抗震品質，義大利總理馬泰奧·倫齊（Matteo Renzi）宣布將建造更為牢靠的房屋，但他也表示義大利並不可能建出完全抗震的建築物。
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