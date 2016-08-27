芬蘭政府試行「全民收入」 國民每個月發薪20K
芬蘭政府試行「全民基本收入」政策，國民每個月發薪20K。（示意圖）
〔即時新聞／綜合報導〕有這麼好康？只要你是國民，無論你從事什麼行業，政府每個月撥基本薪水給你，這種「全民基本收入」（Basic Income）的構想，終於有國家要付諸實施，芬蘭宣布將在明年針對此概念試行這項福利政策。
綜合外媒報導，芬蘭政府25日表示，該國明年起將進行全民基本收入計劃試驗，將隨機挑選2000名工作年齡的芬蘭公民每個月發放560歐元（約新台幣2萬）的基本收入，將與沒領基本收入的國民做對照；基本收入是指從政府的稅額中拿取部份配額作為全民的基本收入，該收入不需要任何條件與資格，只要是屬於本國國民者，每個人都可以拿到一筆基本收入。
今年六月瑞士公投否決政府這項政策，不過芬蘭決定在明年試行，成為第一個這項測試的歐洲國家，主要是兌現現任芬蘭總理席皮拉（Juha Sipila）當初的競選承諾，總理測試看看這項政策是否能增加就業與簡化福利政策。
支持者認為，如果國家為每個人提供基本收入，無論他們是做什麼的，或者需要什麼，將構築起終極的社會安全網；但有人質疑這種政策會養出一堆不事生產的尼特族，不過這種「全民基本收入」的政策，概念就是為了減少政府的福利支出。
芬蘭政府表示，當施行「全民基本收入」後，現有的失業金、住房補貼等社會福利補助金將取消，因此支持者稱這一改革不僅不會養出尼特族，還會促使這些人進入勞動市場，因為全民基本收入的數額會低於很多人領到的失業救濟金等補助。
據了解，2014年，芬蘭的社會福利支出達660億歐元。而如果改成為每個芬蘭人發放800歐元基本收入，財政預算也僅需480億歐元；民調顯示，有69%的芬蘭人支持此計劃，不過很多人認為全民收入應該提高到每月1000歐元（約新台幣3萬6）更為合適，另外目前瑞典和荷蘭都在討論類似計劃。
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標題：芬蘭政府試行「全民收入」 國民每個月發薪20K
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