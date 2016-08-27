希拉蕊海外募款活動 台灣9月舉行

2016-08-27 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊的競選團隊，下月將在台灣舉辦募款活動。不過活動僅限美國公民或持有綠卡者參加。

希拉蕊的官方競選網站公告，這場募款活動以研討會方式進行，將於台灣時間9月7日晚間6時30分於台北舉辦，但未說明地點。門票價格最低100美元（約3165元台幣）；若要參與活動後的私人晚宴，票價則是1500美元（約4萬7475元台幣）；最高價的定額捐款則為2700美元（約8萬5455元台幣）。

研討會的主講者為喬治城大學婦女、和平及安全研究所的執行長弗維爾（Melanne Verveer）。她曾擔任希拉蕊辦公室幕僚長、國務院全球婦女議題無任所大使，與希拉蕊有深厚情誼。

活動共同主持人共有4位，其中之一是台灣出生的余文琦。她在美國芝加哥大學政治研究所取得碩士學位後，曾回台擔任立委蕭美琴的助理，後來嫁給美籍丈夫。希拉蕊任職國務院時，余擔任國務院主管東亞婦女權益事務的官員。

依據美國法律，政治競選募款活動的資金不能來自於外國，所以這場募款活動僅限美國公民及綠卡持有者參加，與會者必須提供相關證明文件。