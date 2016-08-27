| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣之光！我勇奪國際地科奧林匹亞十連霸
 首頁 > 國際

希拉蕊海外募款活動 台灣9月舉行

2016-08-27  12:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊的競選團隊，下月將在台灣舉辦募款活動。不過活動僅限美國公民或持有綠卡者參加。

希拉蕊的官方競選網站公告，這場募款活動以研討會方式進行，將於台灣時間9月7日晚間6時30分於台北舉辦，但未說明地點。門票價格最低100美元（約3165元台幣）；若要參與活動後的私人晚宴，票價則是1500美元（約4萬7475元台幣）；最高價的定額捐款則為2700美元（約8萬5455元台幣）。

研討會的主講者為喬治城大學婦女、和平及安全研究所的執行長弗維爾（Melanne Verveer）。她曾擔任希拉蕊辦公室幕僚長、國務院全球婦女議題無任所大使，與希拉蕊有深厚情誼。

活動共同主持人共有4位，其中之一是台灣出生的余文琦。她在美國芝加哥大學政治研究所取得碩士學位後，曾回台擔任立委蕭美琴的助理，後來嫁給美籍丈夫。希拉蕊任職國務院時，余擔任國務院主管東亞婦女權益事務的官員。

依據美國法律，政治競選募款活動的資金不能來自於外國，所以這場募款活動僅限美國公民及綠卡持有者參加，與會者必須提供相關證明文件。

廣告
  • 美國總統候選人希拉蕊的競選團隊，9月7日將在台北舉辦募款活動。（彭博）

    美國總統候選人希拉蕊的競選團隊，9月7日將在台北舉辦募款活動。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2016美國總統大選 募款 台灣 希拉蕊 美國 美國總統大選
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：希拉蕊海外募款活動 台灣9月舉行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.