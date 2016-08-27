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勇敢解救性奴隸 他們不自由她不罷休

2016-08-27  12:12

〔即時新聞／綜合報導〕在伊拉克和敘利亞許多婦女及兒童被ISIS恐怖分子視為奴隸，除了進行人口販賣，甚至會強姦他們，而一名勇敢的英國婦人瑞秋‧米勒（Rachel Miller）藉由典當珠寶解救這些遭ISIS性虐待及買賣的婦女及孩童。

據《鏡報》報導，瑞秋自2014年8月起開始解救ISIS性奴的計畫，和走私分子談判後，用典當珠寶換來的錢釋放奴隸，由於走私分子每回要求的價格都十分昂貴，起初瑞秋並不敢讓丈夫知道，而目前她所解救的9名孩童及婦女已順利回到親人身邊或平安生活在寄宿家庭中。

2014年8月瑞秋成功救出一名6歲女童，當時女童的父母都已被恐怖分子處決，而今年夏天，瑞秋以7500英鎊成功解救出女童13歲的姐姐，丈夫也因此知道了瑞秋的義行，佩服她的勇敢，卻也擔心瑞秋的安全，而除了解救性奴，瑞秋同時也發起募款，為土耳其、希臘和法國難民營的難民支付食物、水、衣服和其他生活必需品

身為三個孩子的母親，瑞秋曾擔心自己的行為會為家人招來橫禍，但她想到如果是她的孩子，她希望有人站出來幫忙，更表示這些婦女、孩童都都是別人的家人……，唯有他們重獲自由，她才肯結束行動。

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  • 身為三個孩子的母親，瑞秋曾擔心自己的行為會為家人招來橫禍，但她想到如果是她的孩子，她希望有人站出來幫忙。（圖擷取自鏡報）

    身為三個孩子的母親，瑞秋曾擔心自己的行為會為家人招來橫禍，但她想到如果是她的孩子，她希望有人站出來幫忙。（圖擷取自鏡報）

  • 瑞秋甚至親赴土耳其安撫受到奴隸、虐待的婦女。（圖擷取自鏡報）

    瑞秋甚至親赴土耳其安撫受到奴隸、虐待的婦女。（圖擷取自鏡報）

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