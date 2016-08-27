勇敢解救性奴隸 他們不自由她不罷休
2016-08-27 12:12
〔即時新聞／綜合報導〕在伊拉克和敘利亞許多婦女及兒童被ISIS恐怖分子視為奴隸，除了進行人口販賣，甚至會強姦他們，而一名勇敢的英國婦人瑞秋‧米勒（Rachel Miller）藉由典當珠寶解救這些遭ISIS性虐待及買賣的婦女及孩童。
據《鏡報》報導，瑞秋自2014年8月起開始解救ISIS性奴的計畫，和走私分子談判後，用典當珠寶換來的錢釋放奴隸，由於走私分子每回要求的價格都十分昂貴，起初瑞秋並不敢讓丈夫知道，而目前她所解救的9名孩童及婦女已順利回到親人身邊或平安生活在寄宿家庭中。
2014年8月瑞秋成功救出一名6歲女童，當時女童的父母都已被恐怖分子處決，而今年夏天，瑞秋以7500英鎊成功解救出女童13歲的姐姐，丈夫也因此知道了瑞秋的義行，佩服她的勇敢，卻也擔心瑞秋的安全，而除了解救性奴，瑞秋同時也發起募款，為土耳其、希臘和法國難民營的難民支付食物、水、衣服和其他生活必需品
身為三個孩子的母親，瑞秋曾擔心自己的行為會為家人招來橫禍，但她想到如果是她的孩子，她希望有人站出來幫忙，更表示這些婦女、孩童都都是別人的家人……，唯有他們重獲自由，她才肯結束行動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 協調近4年 大里中興路電桿下地底定
- MLB》洋基驚奇菜鳥狂轟 這項紀錄百年首見
- 北門郵局蓋雙塔 2千員工問怎安置
- 採果前高溫大雨 文旦減產又裂果
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 高山峰半年練成狠腳色
- 砍死爺奶203刀 判無期定讞
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 「我是廖太太」孫芸芸霸氣登場 廖曉喬大開深V
- 閒話雜貨舖 夏日專屬便利商店書局
- 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
- 賺回本！《自殺突擊隊》全球賣破191億元
- 自由廣場》比照徹查海角七億
- 王建民對決歐提茲? 今日重要賽事預告
- MLB》開季與建仔護牛棚 達菲今成賽揚大熱門
- 頭城鎮地賣郵局案 代表會決議保留
- 台灣彌猴大鬧市區 花5小時捕獲
- 《完全娛樂》有魔咒 主持過的團體都解散
- 開朗變省話 戴資穎入境快閃
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Polls show drop in President Tsai’s approval ratings
- 佳里蕭壠剪紙合作社 透過剪紙看見台南在地之美
- 防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭
- 美國隊長不再是美國隊長了！《復聯3》究竟將如何登場？
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 27年患7種癌／76歲嬤樂觀抗癌 連過7關
- 申請口蹄疫區除名 提前9月再送審
- 府院齊聚政院 閉門召開擴大資安會議
- 金牌美技+神鬼牛棚 皇家猛追外卡
- 自由廣場》不要怕國語
- 08/27 各報重點新聞一覽
- 國防大學歧視愛滋生還要上訴 行政院：站得住腳嗎？
- 司機拒載短程被趕下車 男星搭小黃嘆被侮辱
- 李登輝：台灣終將走向正常化國家
- 8/27重要財經新聞一覽
- 住高檔摩鐵恩愛 回家收到親熱照還遭勒索
- 遭二度徵收 居民怨情何以堪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勇敢解救性奴隸 他們不自由她不罷休
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分