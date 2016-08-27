只因沒回電 日本5名少年虐死人後棄屍
2016-08-27 11:11
16歲少年井上翼被虐死後棄屍河邊，友人前往案發地點獻花悼念。（圖擷取自朝日新聞）
〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣東松山市日前發生一起虐殺案件，16歲少年井上翼的屍體被人在河岸邊發現，埼玉縣警方循線追查後逮捕五名少年，問到為什麼要殺害他時，其中一名少年僅冷冷回了一句：「他說謊，而且無視我的電話與訊息，所以殺了他。」
綜合日媒報導，井上翼於23日被發現時並沒有穿著上衣，遺體半埋在河岸沙石中，縣警循線追查後發現有1名居住於東松山市的16歲少年有涉案可能，25日將少年逮捕，少年遭逮後供稱：「因為他說謊，還無視我的電話與訊息，所以就殺了他。」警方於26日再度逮捕其他4名涉案少年。
經解剖後發現，井上翼死亡時間應該是22日，遺體上並無利刃所留下的切割外傷，不過在臉部、肩膀、手腕等部位發現多處皮膚變色痕跡，研判應該是被人徒手毆打所致。縣警研判，頸上翼可能遭到5名少年單方面施暴，隨後以某種方式將其溺死於河中，詳細結果仍須進一步調查。
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