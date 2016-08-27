抓到3公尺鱘魚 19歲少年變傳奇人物

3尺長的鱘魚已活了80年，頭前端鼻子的部分據說是40年前受了傷，傷口復原後呈粉紅色，因而被當地居民取名為「豬鼻子」（圖擷取自The Sun）

2016-08-27 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大不列顛哥倫比亞省19歲少年尼克‧麥凱布（Nick McCabe）日前抓到一尾3公尺長，重650磅的鱘魚，捕魚壯舉讓人佩服，尼克甚至被朋友及同事封為「鱘魚語者」。

綜合外媒報導，這尾3尺長的鱘魚已活了80年，頭前端鼻子的部分據說是40年前受了傷，傷口復原後呈粉紅色，因而被當地居民取名為「豬鼻子」，雖然牠已被標記和並植入晶片，但當地漁民始終抓不到牠。

尼克本身從事釣魚的工作，而本週他陪同客戶在菲沙河（Fraser River）釣魚時，意外抓到了「豬鼻子」，因此成為了當地的傳奇人物，他的朋友和同事都為他感到驕傲，並稱他為「鱘魚語者」（Sturgeon Whisperer）。