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三年前謀殺女兒後落跑 44歲婦人認了

2016-08-27  10:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國44歲婦人安潔拉·惠特沃思（Angela Whitworth）三年前被發現女兒陳屍家中後，潛逃至烏干達，今年3月遭警方拘捕後入獄，昨日出庭坦承犯下罪行，法官判其終身監禁。

據《每日郵報》報導，2013年5月16日英國比斯特20個月大的女童薩拉（Sarah）被發現陳屍在家中，事發當天，安潔拉已飛往肯亞，準備前往烏干達，今年3月9日泰晤士谷警方和烏干達當局聯合行動，將其逮捕回英國。

昨日安潔拉出庭，承認自己在前往烏干達前謀殺女兒的罪行，法官判其自10月4日開始終身監禁，薩拉的父親表示活潑可愛的薩拉受到眾人喜愛，失去薩拉的事實對他的生活影響深遠，至今都還無法平復傷痛。

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  • 2013年5月16日英國比斯特20個月大的女童薩拉（Sarah）被發現陳屍在家中。（圖擷取自每日郵報）

    2013年5月16日英國比斯特20個月大的女童薩拉（Sarah）被發現陳屍在家中。（圖擷取自每日郵報）

  • 昨日安潔拉·惠特沃思（Angela Whitworth）出庭，承認自己在前往烏干達前謀殺女兒的罪行，法官判其自10月4日開始終身監禁。（圖擷取自每日郵報）

    昨日安潔拉·惠特沃思（Angela Whitworth）出庭，承認自己在前往烏干達前謀殺女兒的罪行，法官判其自10月4日開始終身監禁。（圖擷取自每日郵報）

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