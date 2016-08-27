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印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去

2016-08-27  10:24

〔即時新聞／綜合報導〕印尼長壽人瑞葛多（Mbah Gotho），在官方文件上的出生日期是1870年12月31日，也就是說他現在已經145歲，不僅走過了19、20世紀，到了21世紀的現在仍然每天睜眼醒來。不過他感嘆，自己的願望就是死去。

據《鏡報》報導，葛多被認為可能是現存最長壽的人類，而他的10個兄弟姊妹、4任妻子和孩子們都已經離開他了，現在他的親人就是孫子、曾孫與玄孫。葛多的身體狀況在這3個月來越來越差，不僅需要他人以湯匙餵食和幫忙洗澡，也因為視力衰退無法看電視只能聽收音機。

葛多表示自己已經準備好面對死亡了，他的孫兒梭瑞昂多（Suryanto）則透露，爺爺一直為了過世做準備，但死亡一直都沒有來，家族在1992年就已經做好了墓碑，但轉眼間24年過去，葛多依然活著。

曾有採訪者好奇地詢問這位老人，長壽的秘訣到底是什麼，他則回答一切的秘訣就是耐心。而雖然印尼官方文件上證明葛多的年歲，但相關資料還沒經過獨立研究的核實，在此之前，他暫時被視為全球最老的人瑞。

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  • 印尼長壽人瑞葛多（Mbah Gotho），在官方文件上的生出日期是1870年12月31日，他現在已經145歲了。（圖擷自《鏡報》）

    印尼長壽人瑞葛多（Mbah Gotho），在官方文件上的生出日期是1870年12月31日，他現在已經145歲了。（圖擷自《鏡報》）

  • 活到145歲，葛多的願望就是死去（圖擷自《鏡報》）

    活到145歲，葛多的願望就是死去（圖擷自《鏡報》）

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