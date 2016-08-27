美國恐怖母親 任10歲女兒遭男友姦殺分屍

2016-08-27 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州近日發生一起慘絕人寰的命案，一位10歲女童生日當天，被母親男友注射毒品、性侵，最後遭虐殺分屍、焚屍，而她的母親縱容這一切發生。

《CNN》報導，當地時間24日週三，警方接獲報案前往一所公寓，在浴缸找到死者維多利亞（Victoria Martens）被包在燃燒中的毯子中，左腿幾乎被切斷，兩隻手臂都不見。警方逮捕3人，包括維多利亞的母親米歇爾（Michelle Martens）、母親男友岡札茲（Fabian Gonzales）與男友表妹凱莉（Jessica Kelley）。

母親米歇爾告訴警方，為了讓維多利亞「冷靜下來」，他們給她女兒注射了冰毒，接著岡札茲性侵維多利亞，逞慾完後將她掐死。米歇爾稱自己沒有參與過程，只是在旁觀看。岡札茲則否認行兇，他稱是表妹凱莉拿刀捅死維多利亞並支解她的屍體。

凱莉最近剛出獄，與表哥岡札茲都是前科累累。米歇爾過去則只有一件交通違規紀錄。3人遭捕後，皆被控以綁架、虐童致死等罪名，而岡札茲及凱莉還加上一條性侵兒童罪，全案於25日開庭。